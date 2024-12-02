ФНС направила заявление о банкротстве ярославского «ПАТП-1»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Ярославской области вновь направила в арбитражный суд Ярославской области заявление о банкротстве АО «ПАТП-1 города Ярославля». Соответствующая информация находится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Сумма задолженности составляет 34,3 млн руб. Заявление «О признании должника банкротом» поступило в суд 22 ноября 2024 года. Как пояснил порталу Yarnews гендиректор АО Денис Пырлог, долги будут погашены в ближайшее время.

«Федеральная налоговая служба всегда, когда есть задолженность выше определенной суммы, направляет иск в суд по введению процедуры наблюдения, либо процедуры банкротства. Со стопроцентной уверенностью могу заявить, что до этого не дойдет, как и не дошло год назад. Никакого банкротства ПАТП-1 не будет»,— цитирует портал господина Пырлога.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре 2023 года Межрайонная инспекция ФНС подавала аналогичное заявление, тогда сумма исковых требований составлял 104 млн руб. Напомним, что «ПАТП-1», принадлежащее мэрии, находится в процессе присоединения к АО «Яргорэлектротранс».

Алла Чижова