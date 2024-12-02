В сочинском «Водоканале» предупредили о кибератаках под видом руководства

В МУП «Водоканал» Сочи предупредили абонентов, сотрудников и партнеров о том, что мошенники продолжают кибератаки под видом руководства предприятия. В официальном Telegram-канале «Водоканала» отметили, что в последнее время злоумышленники активно распространяют сообщения от имени директора предприятия Дениса Котикова и его первого заместителя Александра Вершинского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Граждан предупреждают, что звонки и сообщения поступают через Telegram, WhatsApp, а также в виде SMS и электронных писем. На предприятии подчеркнули, что такие сообщения не связаны ни с руководителями, ни с самим сочинским «Водоканалом».

«Это попытки обмана и возможного вымогательства средств. Будьте предельно внимательны! Помните, мошенники могут подделывать голос и использовать фотографии или видео подставных лиц в мессенджерах»,— говорится в публикации.

Пользователям советуют проверять номер, с которого идет звонок или сообщение. Рекомендуют также делать паузу, чтобы обдумать ситуацию. В «Водоканале» напомнили, что аферисты используют тактику создания срочности и стрессовой ситуации, чтобы заставить жертву принять быстрое решение.

Вячеслав Рыжков