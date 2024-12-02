Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В сочинском «Водоканале» предупредили о кибератаках под видом руководства

В МУП «Водоканал» Сочи предупредили абонентов, сотрудников и партнеров о том, что мошенники продолжают кибератаки под видом руководства предприятия. В официальном Telegram-канале «Водоканала» отметили, что в последнее время злоумышленники активно распространяют сообщения от имени директора предприятия Дениса Котикова и его первого заместителя Александра Вершинского.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Граждан предупреждают, что звонки и сообщения поступают через Telegram, WhatsApp, а также в виде SMS и электронных писем. На предприятии подчеркнули, что такие сообщения не связаны ни с руководителями, ни с самим сочинским «Водоканалом».

«Это попытки обмана и возможного вымогательства средств. Будьте предельно внимательны! Помните, мошенники могут подделывать голос и использовать фотографии или видео подставных лиц в мессенджерах»,— говорится в публикации.

Пользователям советуют проверять номер, с которого идет звонок или сообщение. Рекомендуют также делать паузу, чтобы обдумать ситуацию. В «Водоканале» напомнили, что аферисты используют тактику создания срочности и стрессовой ситуации, чтобы заставить жертву принять быстрое решение.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...