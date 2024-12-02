В Челябинской области оборот розничной торговли вырос на 12,2%

За январь-октябрь 2024 года оборот розничной торговли в Челябинской области составил 864 млрд руб. Это на 12,2% больше в сопоставимых ценах показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Челябинскстат.

Увеличился оборот торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями — на 10,1%, а также непродовольственными товарами — на 13,9%.

В целом по России оборот розничной торговли увеличился на январь-октябрь текущего года на 7,5% в сравнении с таким же периодом 2023-го. По Уральскому федеральному округу рост оборота составил в среднем 9,3%.