За три дня в Башкирии зарегистрировано три происшествия на воде

С пятницы по воскресенье в Башкирии зарегистрировано три происшествия на воде, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике. 29 ноября из реки Уфы под железнодорожным мостом извлекли тело женщины. 30 ноября рыбак провалился под лед и утонул в реке Быстрый Танып в селе Старобалтачево Балтачевского района. В тот же день 34-летнего мужчину в Караидельском районе спасли односельчане, он находится в больнице с переохлаждением. В спасении участвовал его девятилетний сын.

Всего с 17 ноября в регионе зарегистрировано шесть происшествий. Пятеро погибли, одного удалось спасти.

Майя Иванова