КамАЗ поставил в Санкт-Петербург партию из семи автобусов НЕФAЗ-5299-30-52. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КамАЗ поставил в Санкт-Петербург семь автобусов НЕФАЗ

Фото: Официальный Telegram-канал ПАО «КАМАЗ» КамАЗ поставил в Санкт-Петербург семь автобусов НЕФАЗ

Фото: Официальный Telegram-канал ПАО «КАМАЗ»

Новые автобусы пополнили автопарк «Пальмира» — одной из крупных транспортных компаний города. В конце декабря КамАЗ планирует поставить в Санкт-Петербург еще один автобус.

В новых автобусах установлены пандусы и площадки для маломобильных граждан. В транспортных средствах предусмотрена система книлинг, чтобы наклонять кузов автобуса для посадки и высадки пассажиров. В салоне также есть кондиционеры и бегущая строка. Один автобус может вместить 98 пассажиров, в салоне предусмотрено 31 место для сидения.

Ранее сообщалось, что КамАЗ получил 331 рекламацию на поставленные в Подмосковье 409 автобусов. Московский перевозчик обнаружил в них дефекты, автобусы были направлены на гарантийный ремонт. Сумма договоров на транспортные средства составила 5,4 млрд руб.

Диана Соловьёва