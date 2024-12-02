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В понедельник и вторник в некоторых районах Сочи могут отключить свет

В Сочи 2 и 3 декабря могут ограничить подачу электроэнергии на ряде улиц из-за плановых ремонтных работ. Временные изменения возможны из-за плановых ремонтных работ. Неудобства продлятся в понедельник и вторник с 7:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В понедельник, 2 декабря, с 07:00 до 19:00 возможны перебои в подаче электричества на улицах Ивановская, Новгородская, Полевая, Демократическая, Тимашевская, Челтенхема, Чекменева, Лучевая, Октемберянская, 8 марта. Изменения могут затронуть поселки Лоо, Якорная Щель, Харциз Второй, Солохаул, Верхнее Буу, Дагомыс. В переулках Крутой, Чкалова, Дружбы также возможны перебои в подаче электроэнергии.

Во вторник, 3 декабря, отключения могут коснуться улиц Челтенхема, Чекменева, Подгорная, Кольцевая, Анатолия Петренко, Солнечная, Водопадная, Строителей, Кавказская, Центральная, Речная. Неудобства могут затронуть переулки Южный, Лечебный, Степной.

Мария Удовик

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