Прокуратура возбудила дело в отношении краевого перевозчика из-за систематического невыполнения рейсов

В отношении перевозчика, работающего на маршруте №106 «Кондратово — Центральный рынок», возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).

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Как сообщает прокуратура Свердловского района Перми, на перевозчика поступали жалобы о нарушении расписания. В результате проверки соблюдения законодательства о пассажирских перевозках было установлено, что в рамках исполнения государственного контракта на осуществление регулярных пассажирских перевозок межмуниципальными маршрутами перевозчиком допускаются нарушения. В сентябре 2024 года не выполнен 1651 рейс, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении взятых на себя обязательств.

По итогам проверки генеральному директору организации-перевозчика внесено представление, говорится в сообщении прокуратуры. Материалы направлены для рассмотрения по существу в мировой суд. Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, перевозчиком на данном маршруте является АО «Интранс ПК» (бывшее ПКГУП «Автовокзал»). Напомним, недавно на предприятии сменился генеральный директор.