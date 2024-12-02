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В Казани врачи удалили пациентке опухоль весом более 11 кг

В Казани врачи Республиканской клинической больницы прооперировали молодую женщину и удалили у нее образование общим весом 11,3 кг. Об этом сообщили в Telegram-канале РКБ.

В 2017 году во время диспансеризации у женщины обнаружили нарушения в анализах. В результате обследования у пациентки выявили эхинококковую кисту. Женщина пропила соответствующие препараты, ей сделали операцию. После этого она не прошла последующее лечение.

В ноябре 2023 года 28-летняя женщина резко похудела, на животе появилось большое образование. В результате обследований установили разросшийся эхинококк.

Опухоль сдавливала все органы и проросла в печень и мочеточник. Хирурги приняли решение удалить второй и третий сегменты печени и сделать резекцию мочеточника. Пациентка находится дома и продолжает лечение препаратами.

Диана Соловьёва

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