Девелопер МФК «Москва» построит на ул. Ленина комплекс с жилым домом

Компания «Квартал 88», контролируемая бизнесменом Геннадием Кузнецовым, планирует построить на ул. Ленина, 38, комплекс с жилым домом и административным зданием. Организация представила на региональном градсовете 29 ноября концепцию возведения этого объекта, которую создало архитектурное бюро «МЛА+». Геннадий Кузнецов отметил, что территория по ул. Ленина, 38, находится в запустении и имеет немало ограничений, в том числе связанных с наличием исторических объектов. Кроме того, для развития этого участка необходимо решить вопросы с обустройством пожарных проездов, переносом расположенной здесь трансформаторной подстанции «Пермэнерго», а также с сервитутом на ул. Сибирской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ООО «Квартал 88» предполагает возвести комплекс на территории, ограниченной улицами Ленина, Сибирской и Пермской. Объект будет разновысотный, но не более шести этажей. Административная часть комплекса выйдет на ул. Ленина. В состав объекта также войдет подземная автостоянка. Возле здания Театра юного зрителя будет организован сквозной проход. На заседании градсовета «Квартал 88» представил два варианта внешнего вида комплекса, из которых члены совещательного органа выбрали один.

Геннадий Кузнецов, помимо ООО «Квартал 88», контролирует нефтедобывающую организацию «УНК-Пермь» и «Кортекс» — девелопера МФК «Москва» на ул. Пермской, 33. О планах застройки компанией «Квартал 88» участка по ул. Ленина «Ъ-Прикамье» стало известно ранее. Общество оспаривает в суде разрешение минимущества на реконструкцию нежилого здания на соседней территории по ул. Ленина, 36/1 (лит. В). Там предприниматель Олег Давлетшин реконструирует старинное строение под ресторан. Господин Кузнецов считает, что объект на ул. Ленина, 36/1 (лит. В) попадает в границы принадлежащего ему участка.