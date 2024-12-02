Дмитрий Черышев может покинуть «Шинник»
Главный тренер ярославского футбольного клуба «Шинник» Дмитрий Черышев может покинуть свой пост. Об этом сообщает портал «Metaratings.ru» со ссылкой на свои источники.
Дмитрий Черышев
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«Ъ-Ярославль» сообщал, что Черышев пришел в Ярославль в декабре 2023 года. За период с марта 2023 года это уже третий тренер после отставки Вадима Евсеева. По данным портала, у Дмитрия Черышева «открытая конфронтация со спортивным координатором клуба Александром Побегаловым», бывшим тренером клуба.
На решение повлияли и результаты команды. Подопечные Черышева занимают 14 место в Первой лиге. За 21 игру ярославцы набрали 21 очко. От зоны вылета «Шинник» отделяют два очка.
«Окончательный вердикт должен вынести Совет учредителей клуба, который соберется в ближайшее время»,— уточняется в сообщении СМИ.