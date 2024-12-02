Дмитрий Черышев может покинуть «Шинник»

Главный тренер ярославского футбольного клуба «Шинник» Дмитрий Черышев может покинуть свой пост. Об этом сообщает портал «Metaratings.ru» со ссылкой на свои источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Черышев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дмитрий Черышев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Черышев пришел в Ярославль в декабре 2023 года. За период с марта 2023 года это уже третий тренер после отставки Вадима Евсеева. По данным портала, у Дмитрия Черышева «открытая конфронтация со спортивным координатором клуба Александром Побегаловым», бывшим тренером клуба.

На решение повлияли и результаты команды. Подопечные Черышева занимают 14 место в Первой лиге. За 21 игру ярославцы набрали 21 очко. От зоны вылета «Шинник» отделяют два очка.

«Окончательный вердикт должен вынести Совет учредителей клуба, который соберется в ближайшее время»,— уточняется в сообщении СМИ.

Алла Чижова