Счета компании блогера Артема Чекалина заблокированы

По решению Федеральной налоговой службы (ФНС) были заблокированы счета компании блогера Артема Чекалина и его бизнес-партнера Романа Вишняка ООО «Экофлоу». Решения о приостановке операций по счетам выносились с июня 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Артем Чекалин после заседания суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Блогер Артем Чекалин после заседания суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О блокировке счетов компании блогера свидетельствуют данные сервиса «БИР-Аналитик» и ФНС. Основной деятельностью фирмы в них указана розничная торговля косметикой и товарами личной гигиены в специализированных магазинах. Артему Чекалину принадлежит 70% компании, Роману Вишняку — 30%.

Последний раз операции по счетам компании были приостановлены в октябре 2024 года. Основанием послужило то, что в налоговую в указанные сроки не были поданы декларации.

В отношении Артема и Валерии (Лерчек) Чекалиных, а также Романа Вишняка расследуется уголовное дело о выводе за рубеж 250 млн руб. по подложным документам. 7 ноября суд оставил экс-супругов под домашним арестом. Ранее в отношении них были возбуждены два уголовных дела о неуплате налогов и отмывании денег. Они были прекращены.

Подробнее о деле Чекалиных — в материале «Ъ» «Идеальное дело за "Идеальное тело"».