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1 декабря в Казани задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения

В Казани 1 декабря поступило 110 сообщений о ДТП. Сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

1 декабря в Казани задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения

1 декабря в Казани задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

1 декабря в Казани задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Вчера произошло 2 ДТП с пострадавшими: в Казани столкнулись два автомобиля и упал один из пассажиров общественного транспорта.

В столице Татарстана задержали 6 водителей без прав. В отдел полиции доставлено три человека по подозрению в совершении преступлений.

Диана Соловьёва

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