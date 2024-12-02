В Казани 1 декабря поступило 110 сообщений о ДТП. Сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1 декабря в Казани задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ 1 декабря в Казани задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Вчера произошло 2 ДТП с пострадавшими: в Казани столкнулись два автомобиля и упал один из пассажиров общественного транспорта.

В столице Татарстана задержали 6 водителей без прав. В отдел полиции доставлено три человека по подозрению в совершении преступлений.

Диана Соловьёва