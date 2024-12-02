1 декабря в Казани задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения
В Казани 1 декабря поступило 110 сообщений о ДТП. Сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.
1 декабря в Казани задержали 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Вчера произошло 2 ДТП с пострадавшими: в Казани столкнулись два автомобиля и упал один из пассажиров общественного транспорта.
В столице Татарстана задержали 6 водителей без прав. В отдел полиции доставлено три человека по подозрению в совершении преступлений.