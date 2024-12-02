За ноябрь ярославские кинотеатры собрали 27,9 млн рублей

За ноябрь 2024 года кассовые сборы фильмов в кинотеатрах Ярославской области составили 27,9 млн руб., что больше, чем за октябрь, на 2,7 млн руб. «Ъ-Ярославль» проанализировал данные системы ЕАИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Самым кассовым фильмом месяца в регионе стала картина «Огниво», вышедшая 24 октября. Фильм за ноябрь собрал 6,4 млн руб. За 929 сеансов картину посетили 21,8 тыс. зрителей. Второе место со сборами в 5,2 млн руб. занял фильм «Любовь Советского Союза», который стали показывать с 7 ноября. Состоялись 932 сеанса, на фильм сходили 15,3 тыс. зрителей.

«Манюня: Приключения в деревне», вышедший 14 ноября, за половину месяца собрал в ярославских кинотеатрах 2,8 млн руб. На фильм сходили 10,5 тыс. зрителей, состоялось 495 сеансов. Тройка лидеров кинопроката в Ярославской области в ноября совпала с общей статистикой по всей России. Еще 1,5 млн руб. собрал фильм «Руки Вверх!», возглавивший кинопрокат в Ярославской области в октябре, 1,3 млн руб. — «Возвращение попугая Кеши», вышедший 31 октября.

Менее 300 тыс. руб. в ноябре собрали фильмы «За слова отвечаю», «Ужасающий 3», «Новый год в Березовке», «Суперсанта» и «Время жить».

Алла Чижова