Под Волгоградом ДТП унесло жизни водителя иномарки и его пассажира

В Калачевском районе Волгоградской области в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в отделении Госавтоинспекции ОМВД России по Калачевскому району.

Смертельная дорожная авария произошла в утренние часы 1 декабря. Автомобиль Volkswagen Polo, которым управлял 28-летний водитель, двигался по автодороге в Калаче-на-Дону и съехал с проезжей части на левую обочину, когда проезжал по ул. Октябрьской в сторону ул. Карла Маркса.

После съезда иномарка столкнулась с препятствием. В итоге на месте происшествия погибли водитель Volkswagen Polo и его 24-летний пассажир. О причине, по которой произошло ДТП, не уточняется.

Павел Фролов