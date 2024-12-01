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В Балакове уже зажигают новогоднюю иллюминацию

В Балакове Саратовской области начали зажигать новогоднюю иллюминацию сразу после установки гирлянд на центральных улицах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Балаковского района Сергей Барулин.

По его словам, на будущей неделе приступят к установке новогодней ели в парке «Центральный». Этим займутся сотрудники Комбината благоустройства. Высота дерева составит 16 метров. На ели появятся шары, бусы, свечи, банты и гирлянда.

Глава Балаковского района отметил: елки установят также в Детском парке, в парке ГЭС и у Хемикомпа. К середине декабря должны украсить весь город.

Павел Фролов

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