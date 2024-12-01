«Парма» обыграла «Уралмаш»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» на своей площадке обыграла «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча завершилась со счетом 88:85 в пользу пермской баскетбольной команды. Наиболее результативным игроком в составе «Пармы» стал американский атакующий защитник Гарретт Нэвэлс. В ходе встречи он набрал 24 очка, сделал четыре подбора, а также отдал четыре результативные передачи.

Таким образом «Парма» прервала четырехматчевую безвыигрышную серию и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Евгения Пашутина проведут в Перми 7 декабря против красноярского «Енисея».