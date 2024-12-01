Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Югре водитель Lada Priora погибла после лобового столкновения с КамАЗом

Водитель Lada Priora выехала на встречную полосу на 68 км автодороги Иртыш и столкнулась с грузовиком КамАЗ, сообщили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным полиции, в результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир Lada Priora. «Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего»,— добавили в УМВД по региону.

Василий Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...