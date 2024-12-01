В Югре водитель Lada Priora погибла после лобового столкновения с КамАЗом

Водитель Lada Priora выехала на встречную полосу на 68 км автодороги Иртыш и столкнулась с грузовиком КамАЗ, сообщили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным полиции, в результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир Lada Priora. «Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего»,— добавили в УМВД по региону.

Василий Алексеев