В Югре водитель Lada Priora погибла после лобового столкновения с КамАЗом
Водитель Lada Priora выехала на встречную полосу на 68 км автодороги Иртыш и столкнулась с грузовиком КамАЗ, сообщили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра).
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным полиции, в результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир Lada Priora. «Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего»,— добавили в УМВД по региону.