«Молот» покинули один из основных защитников и форвард

По обоюдному согласию сторон ХК «Молот» расторг контракт с защитником Максимом Игнатовичем. Как сообщает пресс-служба «Молота» хоккеист пополнил состав пермской команды перед стартом сезона 2023/2024. На счету 33-летнего защитника 35 игр , в которых он набрал 13 баллов за результативность при показателе полезности «+19». Также в составе «Молота» Игнатович стал обладателем Кубка Шелкового пути и по итогам сезона 2023/2024 стал лучшим снайпером среди защитников пермского клуба, забросив 6 шайб в 26 матчах.

Также по обоюдному согласию сторон ХК «Молот» расстался с нападающим Дамиром Рахимуллиным. Игрок перешел в пермскую команду в прошедшее межсезонье. За «Молот» успел провести 10 матчей, в которых набрал 2 (1+1) балла за результативность.