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Гастролескопическое исследование

Мартин Скорсезе спродюсировал документальное кино о The Beatles

Мартин Скорсезе стал продюсером документального фильма «Beatles '64», посвященного американским гастролям легендарной группы в 1964 году. Кому-то лента понравится как исследование феномена американской битломании, а кому-то — как презентация отреставрированных аудио- и видеозаписей, уверен Игорь Гаврилов.

Документальная хроника об американском вояже битлов приобретает непротокольную динамичность

Документальная хроника об американском вояже битлов приобретает непротокольную динамичность

Фото: Central Press / Getty Images

Документальная хроника об американском вояже битлов приобретает непротокольную динамичность

Фото: Central Press / Getty Images

В фильме «Beatles '64» сошлись два сюжета, за которыми с увлечением наблюдают что любители кино, что киноманы.

Один — это летопись популярной музыки, которую Мартин Скорсезе пишет как документалист. Его имя значилось еще в титрах фильма «Вудсток» 1970 года, он участвовал в его создании на правах монтажера. Впервые как режиссер он работал с музыкальной тематикой в 1976 году, на последнем концерте группы The Band: снятый там фильм «Последний вальс» считается классикой музыкального кино. В дальнейшем в его объектив попадали The Rolling Stones и Боб Дилан, в 2003 году он в качестве продюсера запустил серию фильмов под общим названием «Блюз», а в 2011-м впервые прикоснулся к The Beatles. Это был фильм «Джордж Харрисон: жизнь в материальном мире».

Другой сюжет — это работа с архивами The Beatles на новом, цифровом витке развития киноиндустрии. Главную скрипку здесь играет Питер Джексон, который в 2021 году выпустил мини-сериал «The Beatles: Get Back», посвященный записи альбома «Let It Be», а потом, отдельным релизом, еще и знаменитый «Концерт на крыше» Он же, Джексон, участвовал в создании клипа на песню «Now And Then» — «последнюю» песню The Beatles, выпущенную в 2023 году (см. “Ъ” от 2 ноября 2023 года).

Точкой пересечения двух сюжетов является фигура Джайлса Мартина, на плечах которого лежит работа по реставрации записей The Beatles для всех проектов, в которых принимают участие музыканты квартета и их наследники. Сын продюсера The Beatles Джорджа Мартина внедрил в процесс самые передовые технологии ремикширования — они были использованы, в частности, при переиздании альбома «Revolver» в 2022 году и во время реставрации записей 1962–1966 годов, а также в битловских проектах Питера Джексона.

Режиссером фильма «Beatles '64» стал Дэвид Тедески, который работал монтажером во время создания «Жизни в материальном мире» Однако и Скорсезе в «Beatles '64» фигура отнюдь не закадровая. Он лично берет интервью у здравствующих битлов — Пола Маккартни и Ринго Старра. Барабанщик разговаривает с продюсером фильма, сидя непосредственно за барабанной установкой. А бас-гитарист — на выставке собственных фотографий «1963–64: Eyes of the Storm».

Главным же источником «эксклюзива» в фильме «Beatles '64» стали документальные кадры, снятые Альбертом и Дэвидом Мэйслесами. Они сопровождали The Beatles во время их триумфальных гастролей в США. Ливерпульские музыканты подпустили их к себе неожиданно близко — позволили снимать себя день за днем в гастрольных автобусах, в гостиничных номерах, на улицах.

Действие фильма разворачивается на протяжении трех недель в феврале 1964 года, за которые Америка была навсегда покорена ливерпульской четверкой. В эти три недели уложились и выступления в шоу Эда Салливана, и концерты в Вашингтоне. Отреставрированный звук и обновленное видео дают битломанам возможность заново пережить эмоции от неоднократно виденных кадров.

Строго говоря, эти концерты уже были предметом разговора в кино — в фильме Рона Ховарда «The Beatles: Восемь дней в неделю — годы гастролей» (2016). Но уникальность «Beatles '64» — еще и в том, насколько, как выясняется, пристально смотрели Альберт и Дэвид Мэйслесы на фанаток The Beatles, сходящих с ума на концертах и берущих в осаду отели, где остановились ливерпульцы. А также и в том, как Тедески и Скорсезе препарируют битломанию средствами кинодокументалистики.

Игорь Гаврилов

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