Участок трассы Екатеринбург–Серов перекрыли после аварии с разливом бензина

Водитель грузовика Sitrak с прицепов Тонар не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий бензовоз Sitrak на 346 км трассы Екатеринбург-Серов вблизи Серова, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «В результате происшествия произошла разгерметизация цистерны бензовоза с разливом порядка 500 литров топлива марки "95 G-Drive " на проезжую часть. Люди в ДТП не пострадали»,— отметили в Госавтоинспекции.

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В ГИБДД подчеркнули, что после ДТП участок на 346 км трассы Екатеринбург-Серов вблизи Серова временно перекрыт в оба направления. «В целях обеспечения безопасности всех участников, движение транспорта с 13:55 перекрыто в оба направления, до устранения последствий автоаварии. Специалистами МЧС ведется очистка проезжей части от топлива»,— пояснили в Госавтоинспекции.

Отмечается, что на место аварии выехал врио начальника Госавтоинспекции МО МВД России "Серовский" майор полиции Роман Вахрин для выяснения причин и условий, способствавших совершению ДТП. На месте ДТП проводятся процессуальные действия.

Василий Алексеев