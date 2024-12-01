В горах Сочи возможны лавины

В горах Сочи, выше 1500 метров над уровнем моря, с 18 часов 1 декабря до 18 часов 2 декабря 2024 года ожидается слабая лавинная опасность. Синоптики предупреждают о возможных лавинах в этот период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: веб-камеры курорта «Роза Хутор» Фото: веб-камеры курорта «Роза Хутор»

По данным мэрии Сочи, противолавинные службы курортов горного кластера в Сочи работают круглосуточно для обеспечения безопасности. В настоящее время продолжается подготовка к старту горнолыжного сезона, и трассы будут открываться по мере формирования устойчивого снежного покрова.

Глава города Андрей Прошунин поручил всем городским службам работать в усиленном режиме. Жителям и гостям Сочи рекомендуется соблюдать осторожность и при необходимости обращаться за помощью, звонить по номеру 112 с мобильных телефонов.

Наталья Решетняк