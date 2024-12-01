В Астрахани возбудили дело против пятерых подростков после угона машины

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил уголовное дело об угоне автомобиля без цели хищения (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ) в отношении пятерых несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Согласно релизу, фигуранты угнали машину «ГАЗ-330210», которая находилась близ дома на ул. Минусинской в Кировском районе областного центра. Подозреваемые покатались по городу на этом транспорте, после чего бросили его.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов