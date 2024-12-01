Водитель Skoda Octavia снес опору ЛЭП в поселке Свердловской области

Водитель Skoda Octavia не справился с управлением при совершении поворота и врезался в опору линии электропередач в поселке Новоберезовский, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

«В результате ДТП люди не пострадали, автомашина получила механические повреждения, опора ЛЭП опрокинулась, электросеть была повреждена»,— отметили в Госавтоинспекции.

В пресс-службе добавили, что на место аварии была вызвана аварийная служба. Автоинспекторы в отношении водителя составили материал по ст.12.33 КоАП РФ (повреждение технического сооружения), по факту ДТП проводится проверка.

Василий Алексеев