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Водитель Skoda Octavia снес опору ЛЭП в поселке Свердловской области

Водитель Skoda Octavia не справился с управлением при совершении поворота и врезался в опору линии электропередач в поселке Новоберезовский, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

«В результате ДТП люди не пострадали, автомашина получила механические повреждения, опора ЛЭП опрокинулась, электросеть была повреждена»,— отметили в Госавтоинспекции.

В пресс-службе добавили, что на место аварии была вызвана аварийная служба. Автоинспекторы в отношении водителя составили материал по ст.12.33 КоАП РФ (повреждение технического сооружения), по факту ДТП проводится проверка.

Василий Алексеев

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