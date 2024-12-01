Пассажиры «Уральских авиалиний» сутки не могут улететь из Турции в Екатеринбург

Российские туристы не могут улететь из аэропорта Стамбула в аэропорт Екатеринбурга около суток из-за задержки рейса U6-774 «Уральских авиалиний», который должен был вылететь 30 ноября в 15:40 по московскому времени, пишет портал Е1.ru. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе авиакомпании, задержка рейса произошла «по техническим причинам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Пассажирам предоставлены все положенные услуги согласно ФАП-82. Они будут доставлены в Екатеринбург на резервном самолете»,— отметили в «Уральских авиалиниях».

Пассажир рейса рассказал Е1.ru, что людей посадили в самолет, однако спустя четыре часа высадили обратно. «Целый борт в Стамбуле высадили. Ничего не говорят. Ни компания, ни сотрудники аэропорта. Ни питания, ни питья. Потом все-таки отвезли на пару часов в гостиницу»,— передает его слова портал.

Отмечалось, что новый вылет ожидался 1 декабря в 8:05 по московскому времени. По данным Е1.ru, рейс был вновь перенесен.

Василий Алексеев