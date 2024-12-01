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В Пензенской области проводят проверку в связи с гибелью трех человек при пожаре

Следователи Нижнеломовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области выясняют обстоятельства гибели трех человек при пожаре в селе Вяземка. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, возгорание случилось в вечернее время 30 ноября в доме по ул. Куйбышева в селе Вяземка Земетчинского района. Огнеборцы справились с открытым огнем и нашли тела трех граждан. Погибшими оказались две женщины и мужчина.

Следователи изучают место происшествия. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов

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