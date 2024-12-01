В Пензенской области проводят проверку в связи с гибелью трех человек при пожаре
Следователи Нижнеломовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области выясняют обстоятельства гибели трех человек при пожаре в селе Вяземка. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.
Согласно релизу, возгорание случилось в вечернее время 30 ноября в доме по ул. Куйбышева в селе Вяземка Земетчинского района. Огнеборцы справились с открытым огнем и нашли тела трех граждан. Погибшими оказались две женщины и мужчина.
Следователи изучают место происшествия. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.