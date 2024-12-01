В Сочи со 2 декабря повысят стоимость проезда в автобусах

В Сочи со 2 декабря 2024 года изменится система оплаты за проезд в общественном транспорте, напомнили в дептрансе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Стоимость проезда изменится на нескольких маршрутах, включая №88, 115, 517, 534 и 558. В городской черте днем стоимость будет составлять 50 руб., а с 05:00 до 07:00 и с 21:00 до последнего рейса — 55 руб.

Подробная информация о новых тарифах будет размещена в салонах автобусов и на сайте администрации города Сочи в разделе департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Наталья Решетняк