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В Сочи автомошенник обманул продавца BMW X5 на 1,8 млн рублей

В дежурную часть полиции Лазаревского района Сочи обратилась 41-летняя женщина с сообщением о мошенничестве. Она рассказала, что продавала автомобиль BMW X5 знакомому в рассрочку и получила предоплату в размере 200 тыс. руб., после чего покупатель перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 1,8 млн руб.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Полицейские установили личность подозреваемого — 46-летнего местного жителя. Мужчину задержали в его доме и доставили в отдел полиции для разбирательства. Оказалось, что он продал похищенный автомобиль и потратил деньги.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по этой части статьи — до десяти лет лишения свободы.

Наталья Решетняк

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