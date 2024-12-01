В Сочи автомошенник обманул продавца BMW X5 на 1,8 млн рублей
В дежурную часть полиции Лазаревского района Сочи обратилась 41-летняя женщина с сообщением о мошенничестве. Она рассказала, что продавала автомобиль BMW X5 знакомому в рассрочку и получила предоплату в размере 200 тыс. руб., после чего покупатель перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 1,8 млн руб.
Фото: pixabay.com
Полицейские установили личность подозреваемого — 46-летнего местного жителя. Мужчину задержали в его доме и доставили в отдел полиции для разбирательства. Оказалось, что он продал похищенный автомобиль и потратил деньги.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по этой части статьи — до десяти лет лишения свободы.