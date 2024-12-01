В Татарстане за неделю подорожали овощи, бананы, сметана и творог

В Татарстане с 18 по 24 ноября в магазинах подорожал ряд овощей, а также бананы, сметана и творог. Информация об этом появилась в данных Татарстанстата.

За неделю из овощей цены поднялись на:

огурцы (на 15,33 руб., до 154,54 руб. за 1 кг);

помидоры (на 14,82 руб., до 180,98 руб.);

картофель (на 3,55 руб., до 40,47 руб.);

репчатый лук (на 2,93 руб., до 40,75 руб.);

белокочанную капусту (на 1,9 руб., до 34,58 руб.).

За это время также увеличились стоимость 1 кг бананов (почти на 5 руб., до 157,81 руб.), сметаны (почти на 6 руб., до 257,57 руб.), творога (на 3,69 руб., до 416,12 руб.).

За неделю немного понизились цены на вареную колбасу, фруктово-ягодные консервы для детского питания, яблоки, морковь, пшеничную муку и др.

Диана Соловьёва