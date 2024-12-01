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В Чистополе на строительство пассажирской пристани выделят еще 236,9 млн рублей

В Чистополе для строительства пассажирской пристани будут выделены дополнительные 236,9 млн рублей. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Подрядчик проведет внутренние отделочные, пусконаладочные и земляные работы, устроит фундамент и основания. На объекте установят технологическое оборудование, сети водоснабжения, канализации, электрические сети связи. Также запланировано благоустройство территории.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Денежные средства выделят из бюджета республики. Работы должны выполнить до 1 декабря 2025 года. Срок исполнения контракта — 16 января 2026 года.

Ранее на строительство пассажирской пристани в Чистополе из республиканского бюджета выделяли почти 419,5 млн руб.

Диана Соловьёва

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