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обновлено 06:31

Ввод жилья в Омской области превысил плановое значение на 6,6%

По итогам 11 месяцев 2024 года, строители Омской области ввели в эксплуатацию 746,5 тыс. кв. м нового жилья. Это на 15% больше, чем за тот же период годом ранее, и на 6,6% — планового значения. Такие цифры на заседании межведомственного штаба по координации строительства на территории региона озвучил губернатор Виталий Хоценко.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наибольший рост объемов введенного жилья в Омской области зафиксирован в индивидуальном жилищном строительстве — на 27,2%. В период с января по ноябрь в сфере ИЖС ведено в эксплуатацию 568,6 тыс. кв. м.

Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам 10 месяцев 2024 года ввод многоквартирного жилья в Сибири сократился на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольшее падение произошло в Новосибирской области — на 29%, до 1,2 млн кв. м.

Антон Вебер

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