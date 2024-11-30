Сочи с начала года посетили почти 7,6 млн туристов

С начала 2024 года Сочи принял около 7,6 млн россиян, а также иностранных туристов. Около 500 тыс. гостей посетили курорт в ноябре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Как отметил мэр, в прошлом месяце на курорте открыли 33 зимних пляжа, и они пользуются спросом у жителей и гостей Сочи. Помимо горного отдыха, одним из самых популярных направлений осенью в городе является морское климатолечение.

Напомним, Большой Сочи стал одним из лидеров по спросу на ранние зимние бронирования в стране. На курорт приходится 9% таких броней.

Андрей Пугачев