Участник аварии с грузовиком под Нижним Тагилом скончался в больнице

Водитель Hyundai Solaris скончался в больнице после лобового столкновения с фургоном Fiat Ducato на 9 км южного подъезда к Нижнему Тагилу, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «По данному факту продолжается проведение расследования органами внутренних дел»,— подчеркнули в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

По данным ГИБДД, 49-летний водитель Hyundai Solaris вечером 29 ноября выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовым Fiat Ducato и вылетел в кювет. 46-летний водитель Fiat Ducato и 75-летий пассажир Hyundai Solaris не были пристегнуты ремнями безопасности и «получили травмы, несовместимые с жизнью, скончались на месте».

Водитель Hyundai Solaris был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Нижнего Тагила. В Госавтоинспекции добавили, что на момент аварии его стаж вождения составлял 29 лет, к ответственности за нарушения ПДД привлекался девять раз.

Сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции не выявили неудовлетворительных условий на дороге. По факту ДТП проводятся следственные мероприятия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. «В каком состоянии находились водители в момент происшествия, будет установлено в ходе проведения медицинских экспертиз»,— добавили в ГИБДД.

Василий Алексеев