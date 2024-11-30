В горах Сочи высота сугробов превысила один метр

Утром 30 ноября на курорте Розе Пик высота снежного покрова составила 105 см. Об этом сообщает официальный Telegram-канал горнолыжного курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

За последние 3 дня на курорте прибавилось свыше 20 см снежного покрова. Температура воздуха составляет 4 градуса мороза, видимость – 50 км.На высоте 1600 метров высота снега составляет 10 см. Температура воздуха -2 градуса. При этом в нижних локациях снежный покров отсутствует, а температура воздуха колеблется от +1 до +3.

Как сообщили на курорте, канатные дороги до Роза Пик, а также аттракцион Родельбан находятся на регламентных работах вплоть до 8 декабря.

Андрей Пугачев