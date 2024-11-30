Глава СКР потребовал доклад о приставаниях мигранта к девочке в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о противоправных действиях мигранта в отношении малолетней девочки в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что 62-летний охранник из Таджикистана убедил девятилетнюю девочку зайти с ним в подсобное помещение на ул. Корепина, после чего закрыл входную дверь и посадил школьницу к себе на колени. «Спустя непродолжительное время фигурант позволил ребенку уйти домой, передав ей при этом шоколад и денежные средства»,— добавили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По данным Ura.ru сообщало, ребенок выбросил подарки и рассказал о случившемся матери. «Охранника задержали, им оказался 62-летний таджик, который в России находится нелегально. В Екатеринбурге он неофициально подрабатывал сторожем. На время следствия мужчина повещен в изолятор, от объяснений он отказался»,— пишет информагентство.

По данному факту СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело. И.о. руководителя ведомства по региону Константин Мирошниченко представит доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела Александру Бастрыкину.

Василий Алексеев