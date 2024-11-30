Акция Банка Уралсиб – «Год ЖКУ за наш счет!»

Банк Уралсиб запустил акцию, в которой каждый клиент банка может получить кешбэк до 120 000 рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Принять участие в акции может любой клиент, у которого есть действующая дебетовая карта и подключен онлайн-банк Банка Уралсиб. Для этого в срок с 28 ноября до 31 декабря 2024 года включительно нужно оплатить ЖКУ на любую сумму в интернет-банке или в мобильном приложении Уралсиб Онлайн. В феврале мы случайным образом выберем 10 победителей, которые получат кэшбек в 12-кратном размере от суммы платежа ЖКУ в указанный период. Максимальная сумма кешбэка на одного победителя – 120 000 рублей.

Акция проводится с 28.11.2024 года до 28.02.2025 года включительно. Кешбэк поступит на действующие дебетовые карты победителей до 28.02.2025 года включительно.

Подробнее об условиях можно узнать на странице Акции.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2024 года насчитывает 209 точек продаж, 1383 банкомата и 244 платежных терминала.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»