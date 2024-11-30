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Бастрыкин потребовал доклад после высадки ребенка из автобуса в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил устроить проверку после сообщений о водителе автобуса в Екатеринбурге, который высадил 10-летнего мальчика из-за возникших проблем с оплатой проезда, несмотря на похолодание на улице, сообщили в пресс-службе ведомства. Как рассказала мать ребенка Telegram-каналу Zloy_ekb, мальчика высадили из-за неполадок в работе приложения. «Карта не в стоп-листе, деньги там были»,— заверила она.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По ее словам, ситуация произошла на остановке около детского сада №43. «Ему надо было проехать две остановки до ул. Шаманова, потому что врач хирург после травмы колена на тренировке попросил много не ходить. Ребенку в итоге вызвала такси. Но ведь в другой раз я могу быть и не на связи, а ребенок останется на улице»,— сказала она.

По данному факту СКР по Свердловской области организована процессуальная проверка. И.о. руководителя ведомства по региону Константин Мирошниченко представит доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении Александру Бастрыкину.

Василий Алексеев

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