Мэр Сочи сообщил об отражении атаки беспилотников

Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Черным морем у берегов Сочи. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Попытка атаки киевского режима отражена. В Сочи пострадавших нет, вся инфраструктура города работает штатно»,— написал он.

По данным Минобороны, над Черным морем было уничтожено три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Жители Лазаревского района сообщили в соцсетях о ярких вспышках в небе.

Также было слышно 2–3 громких звука, похожих на взрывы, в микрорайоне Лоо.

Наталья Решетняк