Концерт Пелагеи, фестиваль короткого метра и выставка «Кажется, я здесь был»

Когда пройдет концерт «Легенды рока», где можно будет услышать музыку рубежа XVI–XVII веков, а также, что ждет новосибирцев на открытии выставки «Моменты». Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

30 ноября (суббота)

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В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Легенды рока». Вокальный ансамбль Павла Шаромова представит программу, посвященную рок-культуре XX века. В авторской интерпретации и аранжировке прозвучат композиции: Queen, Deep Purple, The Beatles, The Rolling Stones, Sting, Elton John. Начало в 18:00.

1 декабря (воскресенье)

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На «Локомотив-Арене» выступит заслуженная артистка России Пелагея (Полина Ханова). Ее группа гастролирует с 2000 годов. В основе творчества певицы лежат русские этнические мотивы, переложенные на современное звучание. Начало в 19:00.

2 декабря (понедельник)

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В Доме да Винчи пройдет концерт учащихся Новосибирской специальной музыкальной школы «Искусство ансамбля». В программе — произведения зарубежных и русских композиторов. В концерте примут участие артисты Новосибирской государственной филармонии. Начало в 18:30.

3 декабря (вторник)

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В кинотеатре «Победа» пройдет фестиваль короткого метра в рамках программы «Эхо фестиваля “Маяк” 2024». Киновед Андрей Щиголев привезет в Новосибирск лучшие короткометражные фильмы страны и расскажет о философии фестиваля. Зрителям покажут семь кинолент. Фестиваль «Маяк» прошел в октябре в Геленджике. Начало в 19:00.

4 декабря (среда)

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В Доме джаза выступит ансамбль «Живая Шляпа». Музыканты исполнят композиции в стиле цыганского джаза (мануш) Джанго Рейхарда, а также популярные темы классического джаза в стиле мануш. На сцену выйдут Сергей Ревединский (скрипка, вокал), Юрий Никишин (соло-гитара), Владимир Гуляев (ритм-гитара, вокал), Александр Добряков (контрабас). Начало в 19:00.

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В кинотеатре «Победа» пройдет прямая трансляция оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» из Большого театра в Москве. Произведение в четырех действиях. Опера была написана в 1872 году, а ее первая постановка прошла в Санкт-Петербурге в 1874 году. Создатели современного спектакля — дирижер Николай Голованов, режиссер Леонид Баратов и художник Федор Федоровский, воссоздали произведение в его эпических масштабах. Постановку отличают исторически достоверные декорации и костюмы, а также массовые сцены. Начало в 23:00.

5 декабря (четверг)

В камерном зале Новосибирской филармонии выступит Жан Нувель-Алу — штатный органист в церкви Нотр-Дам-де-ла-Гар в 13-м округе Парижа. Он выступает с сольными программами в Европе, Австралии, США. Музыкант представит программу «Органное Рождество в Париже». Начало в 19:00.

6 декабря (пятница)

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В камерном зале Новосибирской филармонии ансамбль Insula Magica представит концерт «Музыкальные раритеты». Гости услышат басовую блокфлейту образца XVI–XVII веков и один из популярнейших инструментов эпохи Ренессанса крумхорн. Музыканты исполнят произведения композиторов Гийом Дюфаи, Джованни Палестрина, Антонио Вивальди и другие. Начало в 19:00.

В пространстве «Арт Ель» состоится открытие проекта художницы Spolna «Кажется, я здесь был». В основе выставки — идея о типичном русском дворе и быте, а также истории из детства, где каждый сможет найти частичку себя. Начало в 12:00.

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В Новосибирском художественном государственном музее пройдет открытие персональной выставки омского живописца Геймрана Баймуханова «Моменты». Художник представит свои работы за последние 10 лет. Его любимый жанр — лирический пейзаж. Также для выставки было отобрано небольшое количество работы в стиле натюрморта. Экспозиция включает около 130 работ с видами России, Турции, Кипра, Монголии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Китая. Начало в 12:00.

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Александра Стрелкова