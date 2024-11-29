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На Среднем Урале утвердили состав общественного совета при заксобрании

В Свердловской области утвердили новый состав общественного совета при законодательном собрании региона, сообщили в пресс-службе парламента. В состав совещательного органа вошли 12 человек, трое из них — впервые. Общественный совет формируется на три года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, впервые в совещательный орган при заксобрании вошли:

  • Юрист Алексей Белов;
  • Экс-представитель губернатора в региональном заксобрании Виктор Миронов;
  • Председатель Совета ветеранов УФСБ России по Свердловской области Владимир Крупкин.

Вновь в общественный совет вошли:

  • Председатель президиума Экономической коллегии адвокатов Владимир Винницкий;
  • Советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда;
  • Советник гендиректора компании «Сбербанк-сервис» Владимир Дадеко;
  • Заместитель председателя Свердловского областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области» Алексей Киселев;
  • Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» Ирина Левина;
  • Президент Западно-Сибирского инвестхолдинга Сергей Майзель;
  • Генеральный директор ОАО «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов;
  • Председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков;
  • Генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков.

Ксения Тарских

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