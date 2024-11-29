На Среднем Урале утвердили состав общественного совета при заксобрании
В Свердловской области утвердили новый состав общественного совета при законодательном собрании региона, сообщили в пресс-службе парламента. В состав совещательного органа вошли 12 человек, трое из них — впервые. Общественный совет формируется на три года.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Так, впервые в совещательный орган при заксобрании вошли:
- Юрист Алексей Белов;
- Экс-представитель губернатора в региональном заксобрании Виктор Миронов;
- Председатель Совета ветеранов УФСБ России по Свердловской области Владимир Крупкин.
Вновь в общественный совет вошли:
- Председатель президиума Экономической коллегии адвокатов Владимир Винницкий;
- Советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда;
- Советник гендиректора компании «Сбербанк-сервис» Владимир Дадеко;
- Заместитель председателя Свердловского областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области» Алексей Киселев;
- Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» Ирина Левина;
- Президент Западно-Сибирского инвестхолдинга Сергей Майзель;
- Генеральный директор ОАО «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов;
- Председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков;
- Генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков.