Raiffeisen продал белорусскую «дочку» инвестору из ОАЭ

Raiffeisen Bank International (RBI) завершил сделку по продаже своей 87,74-процентной доли в белорусском Приорбанке и его дочерних компаниях с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Soven 1 Holding Limited. Пресс-служба Приорбанка заявила, что смена бенефициарного владельца никак не отразится на деятельности банка.

«Это важный шаг в нашем стремлении снизить риски, связанные с Восточной Европой. В то же время мы благодарны нашим коллегам из Приорбанка за их приверженность на протяжении всего процесса продажи и за превосходное обслуживание, предоставляемое нашим клиентам в Беларуси с 2003 года»,— сказал гендиректор RBI Йохан Штробль (цитата по сайту RBI).

С 2 сентября Райффайзенбанк остановил денежные переводы физлиц и юрлиц за рубеж в любой иностранной валюте в рамках исполнения апрельского требования ЕЦБ. 5 сентября Арбитражный суд Калининградской области заморозил акции Райффайзенбанка, тем самым заблокировав возможность продажи российского подразделения. Как сообщили «Ъ» в банке, решение суда временно блокирует возможность продажи банка, однако не повлияет на работу Райффайзенбанка или шаги по его сокращению.

Подробнее — в материале «Ъ» «Райффайзену приморозило права».