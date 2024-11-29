Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Raiffeisen продал белорусскую «дочку» инвестору из ОАЭ

Raiffeisen Bank International (RBI) завершил сделку по продаже своей 87,74-процентной доли в белорусском Приорбанке и его дочерних компаниях с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Soven 1 Holding Limited. Пресс-служба Приорбанка заявила, что смена бенефициарного владельца никак не отразится на деятельности банка.

«Это важный шаг в нашем стремлении снизить риски, связанные с Восточной Европой. В то же время мы благодарны нашим коллегам из Приорбанка за их приверженность на протяжении всего процесса продажи и за превосходное обслуживание, предоставляемое нашим клиентам в Беларуси с 2003 года»,— сказал гендиректор RBI Йохан Штробль (цитата по сайту RBI).

С 2 сентября Райффайзенбанк остановил денежные переводы физлиц и юрлиц за рубеж в любой иностранной валюте в рамках исполнения апрельского требования ЕЦБ. 5 сентября Арбитражный суд Калининградской области заморозил акции Райффайзенбанка, тем самым заблокировав возможность продажи российского подразделения. Как сообщили «Ъ» в банке, решение суда временно блокирует возможность продажи банка, однако не повлияет на работу Райффайзенбанка или шаги по его сокращению.

Подробнее — в материале «Ъ» «Райффайзену приморозило права».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...