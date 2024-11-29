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В Первоуральске произошел пожар в психоневрологическом госпитале «Снежинка»

В Первоуральске (Свердловская область) загорелись три палаты в психоневрологическом госпитале «Снежинка». Пожар произошел на площади 50 кв. м. На данный момент спасатели ликвидировали открытое горение, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области

«До прибытия огнеборцев самостоятельно вышли 27 человек. Информации о пострадавших не поступало»,— рассказали в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в 20:16, возгорание было локализовано в 20:45, пожарные ликвидировали открытое горение в 21:12. На месте работали 24 специалиста и девять единиц техники.

Напомним, ранее в Екатеринбурге на ул. Черняховского произошло возгорание на площадке для утилизации вторсырья. На площади 70 кв. м горел мусор.

Виталий Красиков

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