Живопись в трех поколениях

В большом выставочном зале екатеринбургского центра «Эрмитаж-Урал» с 30 ноября по 2 февраля пройдет выставка работ династии художников Туржанских. Большинство работ взяты из их семейной коллекции, чтобы поместить их в экспозицию, пришлось провести объемную реставрацию — ей подверглись около 50 картин. Потомки Леонарда Туржанского ни разу не имели собственных выставок при жизни, и со многими из работ у посетителей есть возможность познакомиться впервые.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На выставке объединили 185 работ из семейного собрания Туржанских, которые предоставил правнук Леонарда Туржанского Дмитрий, и еще 35 работ из музейного хранилища — это в первую очередь небольшие работы. Дмитрий Туржанский рассказал, что в семейном собрании хранится около 400 живописных работ, а графика не поддается подсчету.

Куратор выставки Тамара Галеева рассказала, что воспринимает ее как исследование, во многом потому, что даты некоторых работ пока не удалось установить точно. В первой части выставки представлены фотографии и документы из семейного архива, портреты самих художников, этот раздел отражает семейную историю династии. Леонард Туржанский (1874–1945) родился в Екатеринбурге, затем семья перебралась в Москву, но Урал присутствовал на полотнах всех представителей семьи художников.

Картины отчасти передают семейную историю — на одном из полотен представлена мастерская художника в Малом Истоке, в которую совершали «паломничество» художники.

Там он устраивал выставки своих работ и кисти своих друзей, в частности Константина Коровина, Петра Петровичева и Валентина Серова. Его называли «екатеринбургским москвичом», потому что он жил на два города и дружил с московскими и с уральскими художниками.

Часть работ потребовали серьезной реставрации, во многих из них сохранили аутентичные рамы, которые также отреставрировали, нарастив утраченные части. Несколько картин хранились в неподходящих для них рамах, из-за чего часть полотна была скрыта, а само оно повреждено.

Один из женских портретов был написан Леонардом Туржанским на куске обоев, и их текстуру не стали скрывать, поместив полотно целиком в раму. Пейзаж кавказских вершин был написан на части мешковины, в которую была обернута посылка, на обратной стороне полотна указан адрес московской квартиры художника.

В следующей части выставки показаны работы Вадима Туржанского (1915–1937). Несмотря на то что они во многом похожи на творения его отца, его стиль описывают как более современный для того периода, более контрастный и холодный. Дмитрий Туржанский рассказал, что часть работ Вадима Туржанского хранились в семейном собрании в папках с подписью «Леонард Туржанский», но даже без помощи искусствоведов их авторство удалось определить, поскольку стили художников отличаются.

Многие работы Вадима Туржанского также пришлось реставрировать.

Как отметил Дмитрий Туржанский, одной из особенностей «старой русской школы реставрации» является то, что «следы времени» в виде грязи на картине не отмывают полностью, поскольку в таком случае неизбежно смылась бы часть красочного слоя.

Именно в этой технике и обрабатывали картины. Обновленные работы закрыли безбликовыми музейными стеклами, чтобы их можно было хранить дольше.

В дальней части экспозиции представлены работы женской части династии, Ирины (1920–2003) и Татьяны Туржанских (1940–2016). Ирина Туржанская, с одной стороны, наследует отцу Леонарду Туржанскому в плане жанров — пейзажа и натюрморта, но при этом пишет их более субъективно, ее стиль соотносится с работами русского импрессионизма. В них часто встречаются южные локации, предметы солнечные и «живые», например картину «Пристань. Теплоход» госпожа Галеева охарактеризовала как «портрет теплохода».

Татьяна Туржанская, мать Дмитрия Туржанского, по его словам, не любила юг, писала в сдержанных, даже холодных оттенках, иногда сознательно ограничивая себя в цветовой палитре. При этом некоторые ее работы отличаются ярким колоритом — одну из них господин Туржанский обнаружил на чердаке дома и сам оттирал от скопившейся грязи, затем реставраторы счистили с нее грибок. Среди работ встречается несколько изображений одуванчиков — она любила их писать и считала символом быстротечности времени.

Как отметила Тамара Галеева, несмотря на то что Туржанские имели собственный стиль (говорили даже, что Туржанского можно узнать «по одному мазку»), сам Леонард Туржанский писал далеко не только реалистические пейзажи в «землистых» оттенках, но и портреты, важное значение для него имела тема животных. А его потомки одновременно сохранили семейную живописную традицию и привнесли в нее собственные стилистические особенности, иногда наследуя друг у друга сюжеты, но изображая их совершенно по-разному.

Анна Капустина