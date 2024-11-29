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В Богдановиче будут судить мужчину за убийство знакомого ножом

В Богдановиче (Свердловская область) будут судить мужчину, который убил знакомого ножом, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России. Его обвиняют по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре обвиняемый из личной неприязни убил своего 38-летнего знакомого гостя. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес ему ранения в область груди и шеи, после чего потерпевший погиб на месте.

«На момент задержания он работал слесарем в частной организации, ранее неоднократно судим, в том числе за разбой»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, ранее Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве 30-летней девушки между домами по ул. Красных Командиров и ул. Таганской на Эльмаше.

Ксения Тарских

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