Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отправил обвиняемого в убийстве девушки на Эльмаше в СИЗО на два месяца

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве 30-летней девушки между домами по ул. Красных Командиров и ул. Таганской на Эльмаше, сообщили в пресс-службе регионального СКР. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

СКР обвиняет арестованного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Он признал вину.

По данным следствия, подозреваемый зарезал девушку бытовым ножом 23 ноября. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемым руководили «голоса в голове» и возможное состояние алкогольной отмены. Погибшая была сестрой бывшей жены обвиняемого.

«Лежавшую на земле девушку злоумышленник приподнял за волосы и держал ее, когда она уже не подавала признаков жизни. С места ЧП предполагаемый душегуб ретировался на легковом автомобиле Skoda»,— рассказал полковник Горелых.

Виталий Красиков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...