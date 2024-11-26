Суд отправил обвиняемого в убийстве девушки на Эльмаше в СИЗО на два месяца

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве 30-летней девушки между домами по ул. Красных Командиров и ул. Таганской на Эльмаше, сообщили в пресс-службе регионального СКР. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

СКР обвиняет арестованного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Он признал вину.

По данным следствия, подозреваемый зарезал девушку бытовым ножом 23 ноября. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемым руководили «голоса в голове» и возможное состояние алкогольной отмены. Погибшая была сестрой бывшей жены обвиняемого.

«Лежавшую на земле девушку злоумышленник приподнял за волосы и держал ее, когда она уже не подавала признаков жизни. С места ЧП предполагаемый душегуб ретировался на легковом автомобиле Skoda»,— рассказал полковник Горелых.

Виталий Красиков