Жителям Дона, чьи дома пострадали из-за ночной атаки БПЛА, назначат выплаты

Жителям Каменского и Тарасовского районов, где в ночь на 29 ноября произошла массированная атака БПЛА, будут назначены компенсации за повреждение имущества. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По предварительным оценкам, в слободе Дячкино повреждения получили шесть домов и здание сельского клуба. В Каменском районе в поселке Молодежный оказались разбиты окна в шести квартирах двухэтажного дома, в хуторе Масаловка пострадала кровля частного дома, в котором никто не проживает.

Анастасия Казуков