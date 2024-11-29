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Жителям Дона, чьи дома пострадали из-за ночной атаки БПЛА, назначат выплаты

Жителям Каменского и Тарасовского районов, где в ночь на 29 ноября произошла массированная атака БПЛА, будут назначены компенсации за повреждение имущества. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По предварительным оценкам, в слободе Дячкино повреждения получили шесть домов и здание сельского клуба. В Каменском районе в поселке Молодежный оказались разбиты окна в шести квартирах двухэтажного дома, в хуторе Масаловка пострадала кровля частного дома, в котором никто не проживает.

Анастасия Казуков

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