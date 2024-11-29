Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ увидел риски в возможных торгах в выходные дни

Банк России сообщил, что возможное расширение времени проведения организованных торгов на фондовом рынке может привести к негативным последствиям для инвесторов. По мнению регулятора, это может привести к изменению ликвидности и возникновению волатильности.

О возможных рисках для инвесторов Банк России сообщил в «Обзоре финансовой стабильности» за второй и третий кварталы 2024 года (.pdf). В нем указано, что ЦБ продолжает обсуждать с рынком возможные сценарии расширения торговых сессий.

Как писал «Ъ», запуск торгов в выходные и праздничные дни обсуждали сразу несколько брокерских компаний. В их числе «Альфа Инвестиции», «Финам» и Go Invest. Торговые сессии в выходные дни могут быть запущены в 2025 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвестиции выходного дня».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...