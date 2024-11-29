ЦБ увидел риски в возможных торгах в выходные дни

Банк России сообщил, что возможное расширение времени проведения организованных торгов на фондовом рынке может привести к негативным последствиям для инвесторов. По мнению регулятора, это может привести к изменению ликвидности и возникновению волатильности.

О возможных рисках для инвесторов Банк России сообщил в «Обзоре финансовой стабильности» за второй и третий кварталы 2024 года (.pdf). В нем указано, что ЦБ продолжает обсуждать с рынком возможные сценарии расширения торговых сессий.

Как писал «Ъ», запуск торгов в выходные и праздничные дни обсуждали сразу несколько брокерских компаний. В их числе «Альфа Инвестиции», «Финам» и Go Invest. Торговые сессии в выходные дни могут быть запущены в 2025 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвестиции выходного дня».