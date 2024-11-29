Уфимцу вынесли приговор за стрельбу по детям из винтовки

Калининский районный суд Уфы приговорил 63-летнего местного жителя к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно за хулиганство, совершенное в отношении детей. Мужчина признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в июле этого года на Касимовской улице. Подсудимый заметил четверых несовершеннолетних на детской площадке и, раздраженный их шумом, выстрелил из пневматической винтовки по детям. Пуля попала 10-летней девочке в правое бедро.

Суд учел, что подсудимый возместил моральный вред потерпевшей в размере 500 тыс. руб. и назначил ему наказание с испытательным сроком три года.

Олег Вахитов