Выстреливший в девочку уфимец задержан

Следственный отдел по Калининскому району Уфы предъявил уфимцу, который выстрелил в десятилетнюю девочку из травматического пистолета, обвинение в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Его заключили под стражу, сообщают пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканское МВД.

По материалам дела, 18 июля школьница гуляла во дворе дома по Касимовской улице со своими подругами. Во время дождя дети спрятались под козырьком подъезда. В этот момент обвиняемый, находясь у себя в квартире на втором этаже соседнего дома, выстрелил из пневматической винтовки в их сторону и попал ребенку в ногу. Девочка почувствовала резкую боль в области правой ноги и увидела кровь. Она пошла домой и рассказала о случившимся родителям. В травмпункте у нее извлекли пулю диаметром 4,5 мм, а родители обратились в полицию.

Следователям СКР совместно с оперативниками МВД удалось установить личность стрелка. Им оказался 62-летний житель соседнего дома. Во время допроса обвиняемый пояснил, что решил напугать детей, которые «шумели и мешали ему», отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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