Подрядчик реконструкции Ленинского рынка подал в суд на заказчика

Подрядная организация, которая занимается реконструкцией здания Ленинского рынка, подала заявление в суд о взыскании с заказчика суммы неоплаченных работ в размере 9,1 млн руб. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что АО «Ленинский рынок», принадлежавшее мэрии города, было продано 5 ноября 2020 года московской компании ООО «Дордой» по начальной цене аукциона за 145,27 млн руб. Инвестор планировал провести реконструкцию.

Как указывается в документах суда, договор на реконструкцию был заключен 18 марта 2024 года с ООО «Медстрой», который выступил генподрядчиком. В ноябре «Медстрой» подал иск в суд к АО «Ленинский рынок» о взыскании средств. Он пояснил, что выполнил работы на 14,4 млн руб., они были приняты, но оплачены лишь частично. Суд принял к производству иск, но в принятии обеспечительных мер в виде ареста денег заказчика отказал. Судебное разбирательство назначено на 19 декабря 2024 года.

Алла Чижова