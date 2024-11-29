Ольга Фаткулина взяла серебро на Кубке России по конькобежному спорту

Уроженка Челябинской области Ольга Фаткулина, представлявшая регион на Кубке России по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, заняла второе место. Об этом сообщает Союз конькобежцев России в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ольга Фаткулина взяла серебро на дистанциях 500 и 1000 м. Первое место заняла Дарья Качанова из Нижнего Новгорода. Кубок России проходил 28-29 ноября в ледовом дворце «Уральской молнии» в Челябинске. Соревнование является отборочным на чемпионат России по многоборьям. Регион на Кубке представляло 14 спортсменов.

Виталина Ярховска